Consegna errata della canapa poco “light”. Finisce nei guai.

Un pacco destinato a un cliente, contenente canapa a basso contenuto di THC, viene consegnato erroneamente a una persona non autorizzata. L'episodio evidenzia i rischi e le conseguenze legali legate a una consegna può più complessa del previsto, sottolineando l’importanza di un sistema di spedizione affidabile e controllato. La vicenda mette in luce le implicazioni di un’errata consegna di prodotti soggetti a normative specifiche.

Un pacco spedito a un cliente contenente hascisc e marijuana, finito nelle mani della persona sbagliata. Che anziché consegnarlo al destinatario, si è rivolta ai carabinieri. Così è stato denunciato Alessio Bianchi, 51 anni di Fino Mornasco, gestore di un’attività di vendita di canapa light. A inizio maggio, avrebbe spedito un pacco a un cliente residente in Veneto, che tuttavia è a stato recapitato da un corriere a casa della ex fidanzata, da cui si era da poco separato. La donna, quando ha aperto la scatola, si è trovata davanti a circa 50 grammi di hascisc e due chili di marijuana, che ha immediatamente consegnato ai carabinieri, spiegando come ne era venuta in possesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

