Conferenza stampa Spalletti | Se hai la squadra che funziona non devi dipendere dal singolo David? Voglio stare in questo gruppo mi ha fatto piacere andare ad abbracciarli

Nella conferenza stampa, Spalletti ha sottolineato l'importanza del lavoro di squadra, affermando che una squadra coesa non dipende da un singolo giocatore. Ha inoltre espresso soddisfazione per il rapporto con i compagni, menzionando specificamente David e il piacere di averlo abbracciato. Le sue parole evidenziano l’approccio collettivo e l’unità come elementi chiave per il successo del gruppo.

Conferenza stampa Spalletti: «Se hai la squadra che funziona non devi dipendere dal singolo». Le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus. Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria della Juventus contro il Sassuolo. Le sue parole. 16 MARCATORI DIVERSI – « Ha detto un dettaglio importante, con quello si può sopperire alla mancanza della prestazione del singolo, quando hai la squadra che funziona poi non dipendi dal giocatore. Il fatto che facciano gol è sempre una iniezione di fiducia fondamentale per i calciatori e questa diventa un’apertura ancora più importante per il nostro futuro » ABBRACCIO DAVID – « Io sono arrivato da ultimo, vengo di conseguenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Juventus-Lecce; Spalletti teme di aver fatto una gaffe in diretta, chiede subito conferma: È ufficiale o no?; Spalletti e il siparietto con Conte: Lui ha ragione perché...; Spalletti sul rigore: L'errore di David? Secondo me dovevate batterlo voi!.

Spalletti in conferenza: “ Il pandemonio dopo Lecce è stato creato ad arte ma qui non trovano terreno fertile” - Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo la gara contro il Sassuolo: Con Miretti sono 16 i marcatori stagionali della Juve: quanto è importante? tuttojuve.com