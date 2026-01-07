Thuram a DAZN | Contenti per David perchè ha vissuto un momento difficile Spalletti mi dice sempre di girare la testa | ha ragione voglio fare questo step

Thuram ha commentato a DAZN il percorso di David, sottolineando la sua crescita dopo un periodo complicato. L’attaccante ha condiviso anche un consiglio di Spalletti, che gli suggerisce di concentrarsi e di fare un passo avanti. Un’analisi sincera e senza fronzoli sullo sviluppo personale e sportivo, che riflette l’importanza di affrontare le sfide con determinazione.

Thuram a DAZN: «Contenti per David perchè ha vissuto un momento difficile». Le dichiarazioni del centrocampista della Juve dopo il Sassuolo. Khephren Thuram è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Sassuolo e Juventus, terminata 3-0 in favore dei bianconeri. Le sue dichiarazioni. ABBRACCIO A DAVID – « Siamo contenti per Johnny perchè ha fatto gol, ha vissuto un momento un po' difficile perchè ha sbagliato il rigore, non abbiamo vinto quella partita, ma oggi ha fatto una grande partita, ha fatto un gol e un assist e siamo molto contenti per lui » SPALLETTI GLI CHIEDE DI GIRARE LA TESTA – « Me lo dice tanto, però ha ragione, devo girare la testa, un centrocampista deve sapere dove giocare prima di avere la palla e questo è uno step che voglio provare a passare e voglio passarlo.

