Spalletti e la prima conferenza stampa alla Juventus | Squadra ben allenata che può puntare in alto Rientreremo nel giro scudetto
«Le sensazioni sono bellissime, c’è grande aspettativa e c’è la voglia di riportare il club ad alti livelli ». Queste le parole a caldo di Luciano Spalletti, da un giorno ufficialmente alla guida della Juventus. Parlando all’Allianz stadium di Torino accanto al direttore generale del club Damien Comolli, Spalletti ha ringraziato il suo predecessore Igor Tudor: «L’ho conosciuto, è un professionista e sono certo di trovare grazie a lui una squadra ben allenata che ora può puntare in alto, se lavoriamo in maniera forte». Il contratto da 8 mesi: «Accettato perché credo nella squadra». «Per un club come la Juventus è necessario tornare in Champions, ma le altre corrono forte: dobbiamo lavorare. 🔗 Leggi su Open.online
