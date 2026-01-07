Coldiretti | Freddo e neve? Un toccasana per l’agricoltura

Secondo Coldiretti, le recenti nevicate e il calo delle temperature rappresentano un beneficio per l’agricoltura toscana. Dopo un periodo di inverni miti e climi poco stagionali, il ritorno delle condizioni invernali tradizionali favorisce il riposo delle colture e il riequilibrio degli ecosistemi agricoli, contribuendo alla salute del territorio e alla sostenibilità delle attività agricole nella regione.

Firenze, 7 gennaio 2026 – Neve e freddo come alleati dell'agricoltura toscana. Ebbene sì, dopo mesi segnati da inverni miti e "false primavere", il ritorno delle basse temperature e delle nevicate dell'Epifania viene accolto con favore nelle campagne della regione. A sottolinearlo è Coldiretti Toscana, che parla di un vero e proprio toccasana per viti, olivi, cereali e alberi da frutto, colture che in questa fase dell'anno beneficiano di un clima invernale regolare.

