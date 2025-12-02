Giovani e agricoltura Coldiretti Veneto premia un ventiduenne padovano
“La gianduia del Colle” di Enrico Turetta, 22enne imprenditore agricolo di Teolo, si aggiudica uno degli “Oscar Green” assegnati oggi a Montebelluna da Coldiretti Veneto alle migliori idee imprenditoriali firmate dagli under 35 della nostra regione. In gara con un centinaio di finalisti veneti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
