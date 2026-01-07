Coinvolto in una truffa del finto carabiniere e trovato in possesso di armi | arrestato 14enne
Un ragazzo di 14 anni è stato arrestato a Catania Nesima con l'accusa di aver messo in atto una truffa tramite il metodo del
I carabinieri della stazione di Catania Nesima hanno arrestato un ragazzo di 14 anni, residente nel quartiere, ritenuto responsabile di una truffa aggravata con il cosiddetto "metodo del finto carabiniere" e del possesso illecito di armi da fuoco.L'indagine, avviata subito dopo la truffa commessa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
