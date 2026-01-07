Chiusura Statale Amalfitana a Vietri | disagi e polemiche

La chiusura improvvisa della Statale Amalfitana a Vietri sul Mare ha causato disagi e sollevato polemiche tra residenti, pendolari e operatori locali. La decisione ha interrotto il normale flusso di traffico sulla celebre strada, creando difficoltà nei collegamenti e nelle attività quotidiane. La situazione evidenzia l’importanza di interventi tempestivi e comunicazioni chiare per minimizzare i disagi in un’area di grande rilevanza turistica e culturale.

Nuovi disagi lungo la Costiera Amalfitana, dove la chiusura improvvisa della Strada Statale 163, nel tratto di Vietri sul Mare, ha colto di sorpresa automobilisti, residenti e operatori del territorio. A far discutere non è soltanto l’interruzione della viabilità, ma soprattutto l’assenza di comunicazioni preventive e di un’adeguata segnaletica. La protesta è arrivata attraverso i social da parte di S. G., imprenditore del settore turistico-alberghiero ed ex amministratore locale, che ha denunciato pubblicamente la situazione parlando di un intervento gestito senza alcun criterio organizzativo. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Chiusura Statale Amalfitana a Vietri: disagi e polemiche Leggi anche: Frana sulla Statale Amalfitana, l’allarme della Filca Cisl: "Disagi per lavoratori e residenti" Leggi anche: Maltempo, nuovo smottamento sulla statale Amalfitana La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Statale Amalfitana chiusa a Vietri, Gagliano: “Nessun preavviso, siamo nel Terzo mondo” - Si arriva lì davanti e si corre il rischio di finire nei Jersey blocks posizionati ... salernonotizie.it

Smottamento in territorio di Maiori, chiusa da stanotte la statale Amalfitana - A causa del crollo di un muro di contenimento avvenuto ieri sera intorno alle 21 nei pressi della località Salicerchie in territorio di Maiori, la Statale ... msn.com

Statale Amalfitana chiusa a Maiori dopo il cedimento del muretto di contenimento - Si aggrava la situazione lungo la Statale 163 Amalfitana a Maiori dopo il cedimento di un muretto di contenimento verificatosi nella serata di ieri. ilvescovado.it

#Cronaca #Viabilità Smottamento sulla Statale Amalfitana a Maiori: ANAS valuta chiusura o il semaforo - facebook.com facebook

CONCLUSO Strada Statale 24 del Monginevro Chiusura tratto stradale per lavori orario: 08:00-18:00 tra Chiomonte e Salbertrand in entrambe le direzioni dal 29.12.2025 al 30.12.2025 ore 18:00 x.com

