Chiusura Statale Amalfitana a Vietri | disagi e polemiche

7 gen 2026

La chiusura improvvisa della Statale Amalfitana a Vietri sul Mare ha causato disagi e sollevato polemiche tra residenti, pendolari e operatori locali. La decisione ha interrotto il normale flusso di traffico sulla celebre strada, creando difficoltà nei collegamenti e nelle attività quotidiane. La situazione evidenzia l’importanza di interventi tempestivi e comunicazioni chiare per minimizzare i disagi in un’area di grande rilevanza turistica e culturale.

Nuovi disagi lungo la Costiera Amalfitana, dove la chiusura improvvisa della Strada Statale 163, nel tratto di Vietri sul Mare, ha colto di sorpresa automobilisti, residenti e operatori del territorio. A far discutere non è soltanto l’interruzione della viabilità, ma soprattutto l’assenza di comunicazioni preventive e di un’adeguata segnaletica. La protesta è arrivata attraverso i social da parte di S. G., imprenditore del settore turistico-alberghiero ed ex amministratore locale, che ha denunciato pubblicamente la situazione parlando di un intervento gestito senza alcun criterio organizzativo. 🔗 Leggi su Zon.it

