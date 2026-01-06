Maltempo nuovo smottamento sulla statale Amalfitana

Da salernotoday.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di oggi, sulla strada statale 163 Amalfitana, nel territorio di Maiori, si è verificato un nuovo smottamento causato da un cedimento strutturale. L'evento ha temporaneamente limitato la circolazione, rendendo necessarie verifiche e interventi di messa in sicurezza. Restano in corso aggiornamenti sulla situazione e sulle eventuali chiusure o deviazioni, in attesa di ulteriori valutazioni da parte delle autorità competenti.

Un cedimento strutturale ha interessato nella serata di oggi la strada statale 163 Amalfitana, nel territorio comunale di Maiori. L'episodio si è registrato in località Salicerchie. Le intense precipitazioni hanno provocato il distacco di porzioni di muratura finiti sulla sede stradale. Non. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

maltempo nuovo smottamento sulla statale amalfitana

© Salernotoday.it - Maltempo, nuovo smottamento sulla statale Amalfitana

Leggi anche: Frana sulla Statale Amalfitana, l’allarme della Filca Cisl Salerno

Leggi anche: Frana sulla Statale Amalfitana, l’allarme della Filca Cisl: "Disagi per lavoratori e residenti"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Maltempo, nuovo smottamento sulla statale Amalfitana; Maltempo, strade chiuse e traffico in tilt: Pontina, Appia e via del Mare in difficoltà. Caos anche sui treni.

Maltempo nel Comasco, un’altra frana ad Argegno: statale Regina nel caos - 30 sulla sede stradale in corrispondenza di un "valletto" a monte della statale, più o meno sul confine tra i Comuni di Argegno e Colonno. ilgiorno.it

Maltempo e frane nello Spezzino: riaperta in serata la statale della Cisa - La statale è stata chiusa intorno alle 16 a causa di una frana in località Madonna degli Angeli, ed è stata riaperta poco dopo le 21. ilsecoloxix.it

Maltempo, cedimento sulla strada da Cantù a Como - Nuovo smottamento nella notte a Cantù, il comune del comasco duramente colpito dai nubifragi di lunedì e martedì scorsi. rainews.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.