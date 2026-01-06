Maltempo nuovo smottamento sulla statale Amalfitana

Nella serata di oggi, sulla strada statale 163 Amalfitana, nel territorio di Maiori, si è verificato un nuovo smottamento causato da un cedimento strutturale. L'evento ha temporaneamente limitato la circolazione, rendendo necessarie verifiche e interventi di messa in sicurezza. Restano in corso aggiornamenti sulla situazione e sulle eventuali chiusure o deviazioni, in attesa di ulteriori valutazioni da parte delle autorità competenti.

Un cedimento strutturale ha interessato nella serata di oggi la strada statale 163 Amalfitana, nel territorio comunale di Maiori. L'episodio si è registrato in località Salicerchie. Le intense precipitazioni hanno provocato il distacco di porzioni di muratura finiti sulla sede stradale.

