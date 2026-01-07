Chi era Luigi Deliso l' uomo di 63 anni ucciso dal monossido della sua stufa artigianale

A Biassono, il 6 gennaio, si è diffuso il dolore per la scomparsa di Luigi Deliso, 63 anni, deceduto a causa delle esalazioni di monossido di carbonio provenienti dalla sua stufa artigianale. La comunità di San Giorgio si è unita nel cordoglio di fronte a questa tragedia, che ha colpito profondamente la frazione.

A Biassono ci sono cordoglio e sgomento. Il 6 gennaio la frazione di San Giorgio si è svegliata con la notizia della morte di Luigi Deliso, un uomo di 63 anni, morto a causa delle esalazioni di monossido di carbonio uscite dalla sua stufetta artigianale.La tragedia nella casa di corte L’uomo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Tragedia in Brianza: Luigi Deliso muore per il monossido di carbonio della sua stufa artigianale Leggi anche: Intossicati dal monossido della stufa, padre e madre trasferiti d’urgenza in ospedale: salvati dal figlio Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Luigi Deliso muore per il monossido di carbonio della sua stufa artigianale: non aveva i soldi per riscaldarsi; Tragedia in Brianza: Luigi Deliso muore per il monossido di carbonio della sua stufa artigianale; Monossido killer nel cascinale a Biassono: morto un 63enne. “Non aveva soldi per il riscaldamento, bruciava il carbone in un bidone”; Monossido killer a Biassono: le conseguenze di una notte da tragedia su un padre e un figlio. Chi era Luigi Deliso, l'uomo di 63 anni ucciso dal monossido della sua stufa artigianale - Il 6 gennaio la frazione di San Giorgio si è svegliata con la notizia della morte di Luigi Deliso, un uomo di 63 anni, morto a causa delle esalazioni di ... monzatoday.it

Luigi Deliso muore per il monossido di carbonio della sua stufa artigianale: non aveva i soldi per riscaldarsi - Un uomo di 63 anni è morto per le esalazioni di monossido di carbonio provocate da una stufa artigianale allestita in casa. today.it

Luigi Deliso, classe 1962, ucciso dalle esalazioni. In condizioni di indigenza e povertà, per proteggersi dal freddo aveva acceso un bidone con carta, legna e pezzi di carbone. Intossicato anche il figlio - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.