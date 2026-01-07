Chi è Marin Jelenic il killer del capotreno di Bologna | lo stesso giorno ha tentato il furto in un supermercato

Marin Jelenic, 36 anni, è un senzatetto con precedenti penali, accusato di aver ucciso il capotreno di Bologna, Alessandro Ambrosio. Nella stessa giornata, avrebbe tentato un furto in un supermercato. La vicenda ha suscitato attenzione per la sua doppia condotta, che evidenzia le difficoltà sociali e le problematiche legate alla marginalità.

Il 36enne Marin Jelenic, ovvero il presunto killer del capotreno di Trenitalia Alessandro Ambrosio, è un senza fissa dimora con diversi precedenti. Durante l'arresto alla polizia ha detto: "So di essere ricercato, ma non esattamente per che cosa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Il capotreno Alessandro Ambrosio ucciso a Bologna, fermato il presunto killer alla stazione di Desenzano del Garda: è Marin Jelenic

Leggi anche: Capotreno ucciso a Bologna, il VIDEO del killer croato Jelenic Marin nella stazione, in fuga dopo l'omicidio e avvistato a Milano

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Marin Jelenic chi è il presunto killer di Alessandro Ambrosio | So che sono ricercato ma non so perché La fuga finita in 24 ore; Capotreno ucciso a Bologna identificato il presunto killer in fuga | è Marin Jelenic un senza fissa dimora; Chi è Jelenic Marin il ricercato per aver ammazzato il capotreno a Bologna; Alessandro Ambrosio accoltellato e ucciso a 34 anni il killer è Jelenic Marin | il 36enne è in fuga ha precedenti.

Omicidio del capotreno. Marin Jelenic fermato a Desenzano del Garda - Per chi indaga è il 36enne croato l'assassino di Alessandro Ambrosio, accoltellato nel parcheggio della stazione ... rainews.it