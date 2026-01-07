Chi è Marin Jelenic il killer del capotreno di Bologna | lo stesso giorno ha tentato il furto in un supermercato
Marin Jelenic, 36 anni, è un senzatetto con precedenti penali, accusato di aver ucciso il capotreno di Bologna, Alessandro Ambrosio. Nella stessa giornata, avrebbe tentato un furto in un supermercato. La vicenda ha suscitato attenzione per la sua doppia condotta, che evidenzia le difficoltà sociali e le problematiche legate alla marginalità.
Il 36enne Marin Jelenic, ovvero il presunto killer del capotreno di Trenitalia Alessandro Ambrosio, è un senza fissa dimora con diversi precedenti. Durante l'arresto alla polizia ha detto: "So di essere ricercato, ma non esattamente per che cosa". 🔗 Leggi su Fanpage.it
