Il capotreno Alessandro Ambrosio ucciso a Bologna fermato il presunto killer alla stazione di Desenzano del Garda | è Marin Jelenic

È stato fermato a Desenzano del Garda Marin Jelenic, 36 anni, ritenuto il responsabile dell’aggressione e dell’uccisione di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, avvenuta a Bologna il 5 gennaio. L’arresto è stato effettuato nel Bresciano, chiudendo così un episodio che ha suscitato grande preoccupazione. La vicenda si inserisce nell’ambito delle indagini volte a chiarire le motivazioni e i dettagli dell’accaduto.

È stato fermato nel Bresciano, Marin Jelenic, il croato di 36 anni, ritenuto il killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne accoltellato all'addome ieri sera, lunedì 5 gennaio, nel parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna in un'area riservata ai dipendenti. L'uomo, che al momento del fermo si trovava davanti alla stazione ferroviaria di Desenzano del Garda, era senza documenti ed è stato identificato attraverso un particolare sistema di comparazione delle impronte dagli agenti. La sua foto segnaletica da ieri sera era stata trasmessa a tutte le pattuglie delle forze dell'ordine.

