Cerchi di fiducia | un ciclo di incontri alla Ginestra rivolto ai genitori

Da lanazione.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Biblioteca Ginestra di Arezzo introduce “Cerchi di Fiducia”, un ciclo di cinque incontri gratuiti rivolti ai genitori. Questo percorso offre uno spazio di confronto e condivisione, favorendo il dialogo tra adulti e il supporto nel percorso di crescita dei figli. Un’occasione per rafforzare la fiducia e creare una rete di sostegno tra genitori, in un ambiente sereno e rispettoso.

Arezzo, 7 gennaio 2026 – “ Cerchi di fiducia”: un ciclo di incontri alla Ginestra rivolto ai genitori La Biblioteca Ginestra – Fabbrica della Conoscenza presenta “Cerchi di Fiducia”: un ciclo di cinque incontri gratuiti dedicati ai genitori c he desiderano condividere esperienze, costruire legami e crescere insieme ai propri bambini. Il progetto inserito in “Ginextra- Iniziative per bambini e famiglie” nasce dal desiderio della biblioteca di creare spazi autentici di scambio e relazione dove ogni genitore possa portare la propria storia e sentirsi parte di una comunità partecipe. Ogni appuntamento, tenuto da professioniste ed esperte, offre occasioni di approfondimento, spunti concreti e riflessioni per aiutare la genitorialità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

cerchi di fiducia un ciclo di incontri alla ginestra rivolto ai genitori

© Lanazione.it - “Cerchi di fiducia”: un ciclo di incontri alla Ginestra rivolto ai genitori

Leggi anche: Ciclo di incontri per genitori con figli da 0 a 17 anni, per affrontare le sfide educative

Leggi anche: Meyer, al via un ciclo di incontri per i genitori dedicati al “benessere digitale”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

''Conosci i tuoi diritti'', ciclo di incontri promosso da Cgil - Ricreare un clima di fiducia tra i cittadini e la sanità valdostana: è l'obiettivo del ciclo di incontri organizzati dalla Cgil e da Federconsumatori, dal titolo ''Conosci i tuoi diritti''. ansa.it

Fondazione Luigi Einaudi, ciclo incontri. Focus sulla fiscalità - , alle 15, nella sede della Società di Storia Patria, nel Maschio Angioino, a Napoli, il ciclo di incontri promossi dalla Fondazione Luigi Einaudi sui temi ... ansa.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.