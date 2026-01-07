Cerchi di fiducia | un ciclo di incontri alla Ginestra rivolto ai genitori

La Biblioteca Ginestra di Arezzo introduce “Cerchi di Fiducia”, un ciclo di cinque incontri gratuiti rivolti ai genitori. Questo percorso offre uno spazio di confronto e condivisione, favorendo il dialogo tra adulti e il supporto nel percorso di crescita dei figli. Un’occasione per rafforzare la fiducia e creare una rete di sostegno tra genitori, in un ambiente sereno e rispettoso.

Arezzo, 7 gennaio 2026 – " Cerchi di fiducia": un ciclo di incontri alla Ginestra rivolto ai genitori La Biblioteca Ginestra – Fabbrica della Conoscenza presenta "Cerchi di Fiducia": un ciclo di cinque incontri gratuiti dedicati ai genitori c he desiderano condividere esperienze, costruire legami e crescere insieme ai propri bambini. Il progetto inserito in "Ginextra- Iniziative per bambini e famiglie" nasce dal desiderio della biblioteca di creare spazi autentici di scambio e relazione dove ogni genitore possa portare la propria storia e sentirsi parte di una comunità partecipe. Ogni appuntamento, tenuto da professioniste ed esperte, offre occasioni di approfondimento, spunti concreti e riflessioni per aiutare la genitorialità.

