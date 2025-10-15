Ciclo di incontri per genitori con figli da 0 a 17 anni per affrontare le sfide educative

Chietitoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Essere genitori oggi non è semplice. Le sfide educative, relazionali ed emotive cambiano con l’età dei figli e richiedono strumenti sempre nuovi. Per rispondere a queste esigenze sarà avviato un ciclo di incontri pensati per mamme e papà con figli da 0 a 17 anni. Si terrà nella sede di Casa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

ciclo incontri genitori figliUn nuovo ciclo di incontri creativi aperti a tutta la famiglia - Con l’avvio dell’anno scolastico ripartono le numerose attività del progetto nazionale triennale ‘La scuola è la città: laboratorio aperto di competenze cortesi’, selezionato all’impresa sociale ‘Con ... Segnala cesenatoday.it

ciclo incontri genitori figliDal 21 ottobre al via il ciclo formativo online “Dalla parte dei genitori” con la Cooperativa Iskra - Partirà il 21 ottobre il ciclo formativo online gratuito “Dalla parte dei genitori”, un percorso rivolto soprattutto a genitori ma anche a educatori e insegnanti per accompagnare figli e figlie nella ... Da ondanews.it

ciclo incontri genitori figliCiclo di incontri ad Abbasanta dedicato ai temi dell’adolescenza - Al via domani il ciclo d’incontri dedicati all’adolescenza, promossi dall’Assessorato ai Servizi sociali del Comune di Abbasanta e dalla Biblioteca comunale, in collaborazione con la sede locale ... Come scrive linkoristano.it

Cerca Video su questo argomento: Ciclo Incontri Genitori Figli