Ciclo di incontri per genitori con figli da 0 a 17 anni per affrontare le sfide educative
Essere genitori oggi non è semplice. Le sfide educative, relazionali ed emotive cambiano con l’età dei figli e richiedono strumenti sempre nuovi. Per rispondere a queste esigenze sarà avviato un ciclo di incontri pensati per mamme e papà con figli da 0 a 17 anni. Si terrà nella sede di Casa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
