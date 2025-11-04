Carcere di Santa Maria Capua Vetere | infermeria chiusa da luglio l’allarme del Garante dei detenuti
Don Salvatore Saggiomo denuncia: “Attese infinite per le cure, una ferita alla dignità umana. Lo Stato rispetti la Costituzione anche dietro le sbarre”. Santa Maria Capua Vetere (CE) — “A volte la realtà supera la fantasia. E anche il limite della dignità umana”. Con queste parole Don Salvatore Saggiomo, Garante dei Diritti dei Detenuti e delle Persone Private della Libertà Personale della Provincia di Caserta, denuncia la grave situazione del carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove l’infermeria è chiusa dal 9 luglio. Da quasi cinque mesi, infatti, il presidio sanitario interno resta sigillato, impedendo l’erogazione regolare delle cure mediche ai detenuti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
