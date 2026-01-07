Caravaggio Il poeta di una scena muta | a Cursi il libro di Giovanni Epifani

Sabato 10 gennaio a Cursi, presso Palazzo De Donno, si terrà la presentazione del romanzo di Giovanni Epifani, “Caravaggio. Il poeta di una scena muta”. L’evento, patrocinato dal Comune, offre l'opportunità di approfondire l'opera dedicata al celebre pittore attraverso un’analisi sobria e rispettosa, in un contesto che invita alla riflessione sulla vita e l’arte di Caravaggio.

CURSI - A Cursi, sabato 10 gennaio, alle ore 18, presso Palazzo De Donno, con il Patrocinio del Comune di Cursi, si terrà la prima presentazione del romanzo di Giovanni Epifani, “Caravaggio. Il poeta di una scena muta”, edito da Musicaos Editore. Interverranno, con l’autore, William Santoro. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

