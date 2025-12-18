Un tè con l' autore | il libro di Valentina Frinchi a palazzo del Poeta
Vieni a scoprire il mondo affascinante delle radio libere siciliane con Valentina Frinchi, che presenta il suo libro
Domenica 21 Dicembre, alle 17.30, per l'ultimo appuntamento della rassegna "un tè con l'autore" la rassegna culturale diretta da Rosa Di Stefano a Palazzo del Poeta, Valentina Frinchi presenta "Come il soffio di un'Antenna" - storia delle radio libere siciliane - Navarra Editore. Dialoga con. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
