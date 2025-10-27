Boxe i convocati dell’Italia per il raduno di novembre ad Ostia

Dopo la conclusione della stagione internazionale 2025, i pugili italiani si terranno attivi con oltre due settimane di allenamenti. L’ultimo appuntamento dell’anno saranno infatti le fasi nazionali dei Campionati Italiani Elite maschili e femminili, preceduti da quelli riservati agli Under 19. Dal 3 al 21 novembre, i pugili saranno impegnati per un vero e proprio Training Camp che, oltre agli Elite, comprende anche la partecipazione di atleti Under 23. Gli allenamenti si terranno ad Ostia, al PalaFijlkam e nelle scorse ore il Direttore Tecnico di Itaboxing, Giovanni De Carolis, ha diramato la lista dei convocati. 🔗 Leggi su Oasport.it

