Cancelo e la storia social | Non sapete la verità Ce l’aveva con i tifosi dell’Inter?

João Cancelo si avvicina al trasferimento al Barcellona, segnando una nuova tappa nella sua carriera. La trattativa è ormai in fase avanzata, lasciando l’Inter a mani vuote e con un certo rammarico. La vicenda ha suscitato molte discussioni sui social, alimentando ipotesi e polemiche tra i tifosi. Questa operazione rappresenta un momento importante nel mercato estivo e riflette le dinamiche di un calciomercato in continua evoluzione.

La corsa di João Cancelo porta dritta a Barcellona. L’operazione è ormai in dirittura d’arrivo e l’Inter resta con l’amaro in bocca dopo aver solo sfiorato l’idea di un ritorno del terzino portoghese a Milano. Nei giorni scorsi, infatti, il club di viale della Liberazione aveva trovato un’intesa di massima con l’Al-Hilal per il prestito del giocatore, ipotizzando poi la cessione di uno tra Acerbi e De Vrij per completare l’operazione. Un’illusione durata poco. Cancelo non ha mai nascosto la propria preferenza: il Barcellona è sempre stata la sua priorità assoluta. Quando i blaugrana hanno affondato il colpo, trovando l’accordo con il club saudita, il laterale classe 1994 ha dato il via libera al suo agente Jorge Mendes per chiudere definitivamente l’operazione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Cancelo risponde sui social ai tifosi nerazzurri: «Il mio no all’Inter? Non sapete la verità» Leggi anche: Cancelo risponde sui social ai tifosi nerazzurri: «Il mio no ai nerazzurri? Non sapete la verità» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Cancelo e il messaggio criptico sui social: si rivolge ai tifosi dell'Inter?; Barcellona, non l'Inter. Cancelo criptico sui social: Non sapete la verità. Quanta gente...; Al Barcellona, altro che Inter. Cancelo sui social: Non sapete la verità. La gente non ti vuole bene...; Cancelo risponde sui social ai tifosi nerazzurri: «Il mio no all’Inter? Non sapete la verità». Cancelo difende la sua scelta: "Esiste un'altra versione della storia" - L'esterno portoghese risponde sui social alle critiche per aver scelto il Barcellona rispetto all'Inter: "In tanti criticano ma... msn.com

Inter, Cancelo non vuole passare per traditore: il messaggio social per i tifosi nerazzurri - Cancelo, finito nel mirino delle critiche per aver preferito il Barcellona all'Inter, ha pubblicato una story dedicata probabilmente ai tifosi nerazzurri. sport.virgilio.it

Cancelo e il messaggio criptico sui social: si rivolge ai tifosi dell'Inter? - La telenovela Cancelo è ormai finita: il Barcellona ha deciso di dare seguito alle avances del giocatore e, nonostante un'esigenza tecnica diversa, ha chiuso per il ritorno del portoghese, che aveva s ... msn.com

Cancelo difende la sua scelta: "Esiste un'altra versione della storia" - facebook.com facebook

#Cancelo difende la sua scelta: "Esiste un'altra versione della storia" x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.