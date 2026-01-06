Cancelo risponde sui social ai tifosi nerazzurri | Il mio no all’Inter? Non sapete la verità

João Cancelo ha recentemente commentato sui social riguardo alla sua scelta di trasferirsi al Barcellona, rifiutando l’interesse dell’Inter. Il calciatore portoghese ha dichiarato di voler condividere la propria versione dei fatti, sottolineando che ci sono aspetti della vicenda che ancora non sono stati rivelati. La sua risposta si inserisce nel contesto delle recenti trattative di mercato e delle polemiche che ne sono seguite.

Inter News 24 Cancelo Inter, il terzino portoghese ha scelto il Barcellona nonostante l’interesse dei nerazzurri: il suo commento social. La telenovela legata a João Cancelo può dirsi conclusa. Il Barcellona ha deciso di dare seguito alle richieste del calciatore, chiudendo per il suo ritorno in blaugrana nonostante priorità tecniche inizialmente differenti. Una scelta chiara, che ha messo fine anche alle speranze dei nerazzurri, convinti fino all’ultimo di poter riportare il portoghese a Milano. La scelta definitiva e la delusione dell’ambiente nerazzurro. Cancelo, laterale offensivo di grande qualità tecnica e duttilità tattica, aveva manifestato da tempo la propria preferenza per il Barcellona, considerato il contesto ideale per proseguire la carriera. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cancelo risponde sui social ai tifosi nerazzurri: «Il mio no all’Inter? Non sapete la verità» Leggi anche: Cancelo risponde sui social ai tifosi nerazzurri: «Il mio no ai nerazzurri? Non sapete la verità» Leggi anche: L’enigmatico messaggio di Cancelo sui social: sembra rivolto ai tifosi dell’Inter Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Spalletti risponde a Conte, tifosi del Napoli scatenati sui social: Roba per fessi. Inter, Cancelo non vuole passare per traditore: il messaggio social per i tifosi nerazzurri - Cancelo, finito nel mirino delle critiche per aver preferito il Barcellona all'Inter, ha pubblicato una story dedicata probabilmente ai tifosi nerazzurri. sport.virgilio.it

Cancelo difende la sua scelta: "Esiste un'altra versione della storia" - L'esterno portoghese risponde sui social alle critiche per aver scelto il Barcellona rispetto all'Inter: "In tanti criticano ma... corrieredellosport.it

Cancelo criptico sui social: c'entra l'Inter? Prima del Barcellona, il messaggio che sembra rivolto ai tifosi nerazzurri - Il portoghese è al centro delle voci in questa sessione di calciomercato che è appena comincia ... msn.com

FcInter1908 - Fonti dell'Al Hilal hanno fatto sapere al quotidiano "Asharq Al-Awsat" che l’Inter ha concesso al portoghese João #Cancelo tempo fino a martedì per rispondere all’offerta presentata per il suo ingaggio - facebook.com facebook

Fonti dell'Al Hilal hanno fatto sapere al quotidiano "Asharq Al-Awsat" che l’Inter ha concesso al portoghese João Cancelo tempo fino a martedì per rispondere all’offerta presentata per il suo ingaggio x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.