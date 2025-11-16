Rc auto a Rimini i prezzi più elevati per la tutela legale Tra gli Under 25 solo il 4% ha un' auto di proprietà
Secondo le rilevazioni di Segugio.it, portale per la comparazione su internet di prodotti assicurativi, utilities e prodotti di credito, negli ultimi 12 mesi il 35,3% dei proprietari di veicoli in Italia ha dichiarato un’età compresa tra i 45 e i 59 anni, mentre la quota di quelli con un’età. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Cronaca. Incidente frontale a Rimini: auto distrutte ma nessun ferito grave - facebook.com Vai su Facebook
RC Auto, nuova proposta sulla tariffa: scoppia la polemica in Parlamento - Il membro della Camera dei deputati, Borrelli, ha proposta una politica diversa. Lo riporta allaguida.it
Rc auto, la stangata è assicurata. Prezzi in aumento dell’8 per cento - Assicurare un’auto a Cesena quest’anno costa mediamente 386,5 euro, il 7,8% in più rispetto ai 358,7 spesi nel 2023. Riporta ilrestodelcarlino.it