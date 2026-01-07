Il Bologna esplora nuove opportunità di mercato e si concentra sul talento argentino Valentino Acuña, centrocampista classe 2006 del Newell’s Old Boys. La società rossoblù valuta l’opportunità di rinforzare la rosa con un giovane promessa proveniente dall’Argentina, mantenendo un occhio attento sul mercato sudamericano per future integrazioni.

Il Bologna guarda ancora all’Argentina e apre una nuova pista sudamericana. Il club guidato da Giovanni Sartori ha messo gli occhi su Valentino Acuña, centrocampista classe 2006 del Newell’s Old Boys. Dopo le operazioni che hanno portato in Emilia giovani come Castro e Domínguez, a Casteldebole prosegue il lavoro di scouting mirato sui profili emergenti del calcio argentino. Acuña, nato a Rosario, si è imposto come uno dei prospetti più interessanti della sua generazione grazie a qualità tecniche spiccate e a una lettura del gioco già matura. Il suo nome circola anche fuori dall’Europa: alcuni club della MLS hanno chiesto informazioni, ma il Bologna si è mosso per tempo e monitora con attenzione l’evoluzione del dossier. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Bologna, nuova pista argentina: idea Acuña dal Newell’s

Leggi anche: Riqualificata la zona di viale Bologna: nuova piazza e nuova pista ciclabile verso il centro sportivo

Leggi anche: Mercato Inter, nuova pista estera per la fascia: l’idea è Valincic della Dinamo Zagabria! E su Dumfries…

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

CANCELO-INTER, c'è FIDUCIA: COSA MANCA. CARBONI va in ARGENTINA, rebus FRATTESI. CONTRO il BOLOGNA...

Persiceto corre sulla nuova pista di atletica - Per l’occasione sono intervenuti Lorenzo Pellegatti, sindaco di San Giovanni in Persiceto, Valentina Cerchiari, assessore ... ilrestodelcarlino.it

Cinquant’anni di atletica. Inaugurata la nuova pista - Era già a disposizione di atlete e atleti da qualche mese, e da ieri mattina è anche ufficialmente aperta: si tratta della nuova pista di atletica di Castenaso, per ora unico impianto a otto corsie ... ilrestodelcarlino.it

Non solo Zanoli per il Bologna, c'è anche l'idea Athekame. È duello con l'Udinese - Non c'è solo Alessandro Zanoli tra gli obiettivi del Bologna, che sta sondando una nuova pista per il ruolo di terzino destro. tuttomercatoweb.com

È ONLINE LA NUOVA OFFERTA FORMATIVA DELLA CINETECA DI BOLOGNA! I corsi di alta formazione professionale proposti per l’anno 2026 saranno due: Fotoreportage e Filmmaking, da aprile a dicembre 2026 Le iscrizioni sono aperte fino al 12 febbr - facebook.com facebook