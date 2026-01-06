Egiziano trovato morto a lato strada a Taleggio | ferito alla testa si indaga per omicidio

Un uomo egiziano di 43 anni è stato trovato senza vita lungo una strada a Taleggio, con ferite alla testa. L’indagine, ancora in corso, mira a chiarire le circostanze del decesso e a verificare eventuali responsabilità. L’uomo, incensurato, era ospite dei centri di accoglienza di Sotto il Monte e della Valle nel 2023. La comunità attende aggiornamenti sulle indagini in corso.

Trovato morto in strada, si indaga per omicidio nella Bergamasca - Sarà l'autopsia a far luce sulla morte di un cittadino egiziano di 43 anni trovato questa mattina lungo la strada provinciale 25 a Taleggio, nell'omonima valle laterale alla Valle Brembana in ... ansa.it

Uomo trovato morto nel Bergamasco, sul corpo segni di violenza - È di origini egiziane, e presenta segni compatibili con un'azione violenta, l'uomo trovato morto dai carabinieri della Stazione di San Giovanni Bianco stamani in una piazzuola lungo la strada ... ansa.it

Trovato morto in strada, si indaga per omicidio nella Bergamasca. Segni di violenza sul corpo di un egiziano di 43 anni, disposta l'autopsia #ANSA x.com

