Aumento a doppia cifra per le presenze turistiche

Negli ultimi mesi, Crema ha registrato un incremento a doppia cifra nelle presenze turistiche. Tra appuntamenti gastronomici, eventi culturali e l’attrazione derivante dal film “Chiamami col tuo nome”, le visite nella città e nel Cremasco si sono susseguite con costanza. Questa crescita testimonia l’interesse sempre maggiore verso il patrimonio artistico e le tradizioni locali, confermando Crema come destinazione in continua evoluzione per i visitatori.

Tra tortelli, arte e l’onda lunghissima del film “Chiamami col tuo nome“, girato a Crema e nel Cremasco, il turismo in città continua a crescere. Il 2025 si è chiuso con 28.054 accessi all’Infopoint della Pro loco, in aumento del 12,2% rispetto all’anno precedente. Il numero non rappresenta l’intero flusso turistico, ma resta uno degli indicatori più attendibili per leggere l’andamento complessivo. Non tutti i visitatori, infatti, passano dall’ufficio informazioni di piazza Duomo, soprattutto chi arriva per una visita giornaliera. Il 2025 consolida un trend già evidente negli anni precedenti, con un’accelerazione significativa nei mesi estivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aumento a doppia cifra per le presenze turistiche Leggi anche: Aumentano del 17,7% le presenze turistiche a Montesilvano nel 2025, in controtendenza rispetto ai dati nazionali Leggi anche: Presenze turistiche oltre il milione e mezzo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Aumento a doppia cifra per le presenze turistiche; Crescita del turismo nel bresciano a dicembre: volano Sirmione e Brescia; Riva del Garda Fierecongressi festeggia: crescita a doppia cifra e nuova fase di espansione; Prezzi bassi e boom di stranieri: in Calabria il turismo cresce ma per fatturato la regione è quartultima in Italia ·. Maire, crescita a doppia cifra nei primi nove mesi del 2025 - I ricavi salgono del 26,7% a quota 5,2 miliardi e l’utile netto cresce del 41,8% a 204,8 milioni, grazie anche a un forte aumento ... repubblica.it Fiera Milano, crescita in doppia cifra: al 30 settembre ricavi in aumento del 26% - Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano ha approvato i risultati consolidati al 30 settembre 2025, segnando una crescita a doppia cifra su tutte le principali voci economiche. affaritaliani.it Le presenze sono in aumento ma bisogna crescere ancora - Il turismo in provincia di Pavia mostra segnali di ripresa, ma i flussi registrati nel nostro territorio restano tra i più bassi della Regione: secondo gli ultimi dati disponibili, la provincia è ... laprovinciapavese.gelocal.it Il sistema elettrico a novembre: la produzione FV segna un aumento a doppia cifra. Lo scorso mese la domanda di energia elettrica italiana ha raggiunto i 25,5 miliardi di kWh ed è stata soddisfatta per l’84,4% dalla produzione nazionale - facebook.com facebook Australian Open 2026: montepremi da record Con i tabelloni principali al via domenica 18 gennaio, l’Happy Slam annuncia un prize money complessivo di 111,5 milioni di dollari australiani (circa 64 milioni di euro), con un aumento del 16% rispetto al 2025. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.