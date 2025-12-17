Nel 2025 Cattolica celebra un positivo sviluppo turistico, con oltre 1,6 milioni di presenze nei primi dieci mesi dell’anno. La località dell’Adriatico si conferma meta apprezzata, brindando a un futuro promettente nel settore del turismo, tra eventi e tradizioni che animano questa rinomata destinazione balneare.

© Ilrestodelcarlino.it - Presenze turistiche oltre il milione e mezzo

Spumante, panettone e in alto i calici: Cattolica brinda a un buon 2025 sul fronte del turismo. Nei primi dieci mesi dell’anno, la Regina dell’Adriatico ha superato quota un milione e 600mila presenze, per la precisione 1.619.451, "facendo segnare un incremento del +3.5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024 – fanno sapere dall’amministrazione comunale –. Tra i mesi spicca il +25 per cento di maggio, ma anche ottobre che si attesta a quota +16.8 per cento. Si conferma poi la spinta del mercato estero che registra un aumento del 6.89 per cento sul fronte dei pernottamenti e del 6,77 per cento sugli arrivi". Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Massa, oltre un milione e mezzo dalle multe La metà sarà riutilizzata per le strade

Leggi anche: Ag4in resiste al box office: oltre mezzo milione in tre giorni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

? Oltre 10 milioni di presenze turistiche in FVG risultato storico

Presenze turistiche oltre il milione e mezzo - Assessora Bartolucci: "Numeri frutto di una promozione costante" ... ilrestodelcarlino.it