Miasmi alla Foce e possibili ricadute sulla salute | il Comune chiede ad Asl 3 ulteriori verifiche

Non cessano le segnalazioni dei cittadini sui miasmi in zona Foce, e mentre sono in corso indagini da parte della Procura di Genova l'assessora all'Ambiente Silvia Pericu ha chiesto ad Asl 3 ulteriori verifiche sugli impatti che questi odori molesti potrebbero eventualmente avere sulla salute dei. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

