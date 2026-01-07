Analisi della partita Arsenal-Liverpool del 8 gennaio 2026 alle ore 21:00, con formazioni ufficiali, quote e pronostici. La sfida, valida per la ventunesima giornata di Premier League, vede i londinesi in testa alla classifica, determinati a consolidare il their vantaggio. Si discute anche della possibile sesta ammonizione per Szoboszlai. Un incontro importante per le sorti del campionato, che si presenta equilibrato e ricco di spunti tattici.

Arsenal e Liverpool chiudono la ventunesima giornata di Premier League con i londinesi che sono in testa alla classifica e ovviamente vogliono restarci provando magari la fuga decisiva. I Reds di presentano all’Emirates da quarti classificati, a -14 dai Gunners, per cui la lotta per il titolo per ora non li riguarda ma c’è sempre . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Arsenal-Liverpool (giovedì 08 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Sesta ammonizione per Szoboszlai?

Leggi anche: Arsenal-Liverpool (giovedì 08 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Sesta ammonizione per Szoboszlai?

Leggi anche: Arsenal-Liverpool (giovedì 08 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Arsenal-Liverpool giovedì 08 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Sesta ammonizione per Szoboszlai?; Arsenal-Liverpool giovedì 08 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici; I pronostici di giovedì 8 gennaio | Serie A Premier League e non solo; Cremonese-Cagliari giovedì 08 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici.

Premier League Jornada 21 16h00 | Arsenal - Liverpool Serie A Jornada 19 13h30 | Cremonese - Cagliari 15h45 | AC Milan - Genoa x.com

Idan Arsenal tayi Nasara yau a hannun Liverpool zata zamana ta bayar da Maki 8 a gasar Premier League ta England. Kuna ganin zasu iya doke Liverpool Kuwa Wafiyya Hausa - facebook.com facebook