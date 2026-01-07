Arsenal-Liverpool giovedì 08 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

L'incontro tra Arsenal e Liverpool, in programma giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 21:00, chiude la ventunesima giornata di Premier League. Le due squadre si affrontano in una sfida importante, con i londinesi in vetta alla classifica e determinati a mantenere la posizione. In questa analisi troverai formazioni, quote e pronostici per meglio comprendere l’andamento del match.

Arsenal e Liverpool chiudono la ventunesima giornata di Premier League con i londinesi che sono in testa alla classifica e ovviamente vogliono restarci provando magari la fuga decisiva. I Reds di presentano all'Emirates da quarti classificati, a -14 dai Gunners, per cui la lotta per il titolo per ora non li riguarda ma c'è sempre .

