Ars et Labor due novità | dal recupero col Fratta Terme al ' neutro' contro Massa Lombarda

Da ferraratoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ars et Labor presenta due aggiornamenti importanti: una nuova iniziativa di recupero contro il Fratta Terme e una partita contro Massa Lombarda in una formula 'neutra'. Questi cambiamenti sono stati necessari in vista dell’avvio del girone di ritorno e riflettono gli aggiustamenti nel calendario della squadra. La società si prepara a riprendere le attività con un’organizzazione rinnovata e puntuale, mantenendo l’attenzione alla programmazione e al fair play.

Doppia notizia in casa Ars et Labor, ‘costretta’ a ritoccare il proprio calendario in vista dell’inizio del girone di ritorno. La prima novità riguarda la partita contro il Massa Lombarda, in programma domenica 18 alle 14.30, che si disputerà sul campo neutro di Castel San Pietro Terme. La. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

ars et labor due novit224 dal recupero col fratta terme al neutro contro massa lombarda

© Ferraratoday.it - Ars et Labor, due novità: dal recupero col Fratta Terme al 'neutro' contro Massa Lombarda

Leggi anche: Ars et Labor, è tempo di derby: sfida al Sant'Agostino (sul neutro di Rovigo) - DIRETTA ALLE 15

Leggi anche: L'Ars et Labor sbatte sul muro Cipriani, col Mezzolara è 0-0. Ora è il gol è un tema - CRONACA

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Vincere, empatia e marchio. Le priorità dell’Ars et Labor per il 2026; Coppa - Aspettado Brescello Piccardo vs Ars et Labor Ferrara; Eccellenza, girone B. Gaetani lascia l' Ars et Labor Ferrara; Ars et Labor, si torna in campo. La Befana si prende a Forlì.

ars et labor dueIl 10 e 12 gennaio ci saranno altri due giorni di provini per la ripartenza della SPAL femminile - per far ripartire il settore femminile dopo lo sfacelo estivo causato dalla mancata iscrizione in serie C. lospallino.com

Ars et Labor e Mezzolara, una poltrona per due - Ferrara Hanno sempre fatto sul serio tra loro, in particolar modo nel tesissimo pomeriggio in cui si sono guardate in faccia. msn.com

ars et labor dueCalcio Eccellenza. Fratta-Spal, prevendita - È in corso la prevendita in vista del match della Befana che vedrà il Fratta Terme ospitare l’ Ars et Labor Ferrara (ovvero la Spal) per la prima partita di ritorno del girone B di Eccellenza, match c ... ilrestodelcarlino.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.