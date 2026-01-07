Ars et Labor due novità | dal recupero col Fratta Terme al ' neutro' contro Massa Lombarda
Ars et Labor presenta due aggiornamenti importanti: una nuova iniziativa di recupero contro il Fratta Terme e una partita contro Massa Lombarda in una formula 'neutra'. Questi cambiamenti sono stati necessari in vista dell’avvio del girone di ritorno e riflettono gli aggiustamenti nel calendario della squadra. La società si prepara a riprendere le attività con un’organizzazione rinnovata e puntuale, mantenendo l’attenzione alla programmazione e al fair play.
Doppia notizia in casa Ars et Labor, ‘costretta’ a ritoccare il proprio calendario in vista dell’inizio del girone di ritorno. La prima novità riguarda la partita contro il Massa Lombarda, in programma domenica 18 alle 14.30, che si disputerà sul campo neutro di Castel San Pietro Terme. La. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Ars et Labor, è tempo di derby: sfida al Sant'Agostino (sul neutro di Rovigo) - DIRETTA ALLE 15
Leggi anche: L'Ars et Labor sbatte sul muro Cipriani, col Mezzolara è 0-0. Ora è il gol è un tema - CRONACA
Vincere, empatia e marchio. Le priorità dell’Ars et Labor per il 2026; Coppa - Aspettado Brescello Piccardo vs Ars et Labor Ferrara; Eccellenza, girone B. Gaetani lascia l' Ars et Labor Ferrara; Ars et Labor, si torna in campo. La Befana si prende a Forlì.
Il 10 e 12 gennaio ci saranno altri due giorni di provini per la ripartenza della SPAL femminile - per far ripartire il settore femminile dopo lo sfacelo estivo causato dalla mancata iscrizione in serie C. lospallino.com
Ars et Labor e Mezzolara, una poltrona per due - Ferrara Hanno sempre fatto sul serio tra loro, in particolar modo nel tesissimo pomeriggio in cui si sono guardate in faccia. msn.com
Calcio Eccellenza. Fratta-Spal, prevendita - È in corso la prevendita in vista del match della Befana che vedrà il Fratta Terme ospitare l’ Ars et Labor Ferrara (ovvero la Spal) per la prima partita di ritorno del girone B di Eccellenza, match c ... ilrestodelcarlino.it
Happy New Year! Da tutto lo staff Ars et Labor, un grande augurio di buon 2026. Il 2026 porta con sé grandi novità e noi stiamo già scaldando i forni: nuove sorprese, nuovi progetti e tanta voglia di stupirvi. Noi siamo pronti a ripartire… e voi Ricord - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.