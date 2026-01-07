Ars et Labor due novità | dal recupero col Fratta Terme al ' neutro' contro Massa Lombarda

Ars et Labor presenta due aggiornamenti importanti: una nuova iniziativa di recupero contro il Fratta Terme e una partita contro Massa Lombarda in una formula 'neutra'. Questi cambiamenti sono stati necessari in vista dell’avvio del girone di ritorno e riflettono gli aggiustamenti nel calendario della squadra. La società si prepara a riprendere le attività con un’organizzazione rinnovata e puntuale, mantenendo l’attenzione alla programmazione e al fair play.

Ars et Labor e Mezzolara, una poltrona per due - Ferrara Hanno sempre fatto sul serio tra loro, in particolar modo nel tesissimo pomeriggio in cui si sono guardate in faccia. msn.com

Calcio Eccellenza. Fratta-Spal, prevendita - È in corso la prevendita in vista del match della Befana che vedrà il Fratta Terme ospitare l’ Ars et Labor Ferrara (ovvero la Spal) per la prima partita di ritorno del girone B di Eccellenza, match c ... ilrestodelcarlino.it

Happy New Year! Da tutto lo staff Ars et Labor, un grande augurio di buon 2026. Il 2026 porta con sé grandi novità e noi stiamo già scaldando i forni: nuove sorprese, nuovi progetti e tanta voglia di stupirvi. Noi siamo pronti a ripartire… e voi Ricord - facebook.com facebook

