L' Ars et Labor sbatte sul muro Cipriani col Mezzolara è 0-0 Ora è il gol è un tema - CRONACA
Un gol in 270 minuti, zero negli ultimi centottanta. Dopo lo 0-0 di mercoledì contro il fanalino di coda Solarolo, anche la trasferta contro il più solido Mezzolara finisce senza reti. E per l’Ars et Labor questo comincia ad essere un fattore determinante. Sul sintetico di Budrio gli uomini di Di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Orietta, mamma di Valentina, ci scrive: "Che succede alle persone con sindrome di Down terminato il ciclo di studi? Dopo la scuola, il vuoto... Se non c'è la famiglia che si sbatte come abbiamo fatto noi, per consentire a nostra figlia Valentina, di "vivere" e non v - facebook.com Vai su Facebook
Ars et Labor sotto dopo 3’. 1-0 per il Cava Ronco – LA DIRETTA - 20’ Mischia in area ospite e ancora il portiere avversario risponde con una parata alla deviazione di Mazzali, questa volta coi piedi. Si legge su msn.com
Il Futball Cava Ronco si illude, poi crolla nel secondo tempo: ko contro la Spal - Eppure a sbloccare il risultato ci avevano pensato gli ospiti dopo 180 secondi con la rete di ... Segnala forlitoday.it
Ars et Labor, rescissione consensuale con il Ds Mirco Antenucci - Il Lupo di Roccavivara avrebbe rescisso il contratto a causa della mancanza di un bomber dopo un paio di mesi in carica. Segnala rainews.it