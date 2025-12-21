Durante le festività, l’attenzione delle autorità si concentra sulla sicurezza pubblica. Dalle strade ai locali, sono stati intensificati i controlli serali da parte della Locale per garantire un clima più sicuro. Questa strategia mira a prevenire situazioni di rischio e a tutelare la serenità di tutti, rafforzando la presenza sul territorio durante il periodo più delicato dell’anno. Feste all’insegna della sicurezza. Dalle strade ai locali pubblici: più controlli serali della Locale.

Più controlli, presenza sul territorio e un’attenzione rafforzata nel periodo più delicato dell’anno. Sarà un Natale all’insegna della sicurezza per i cittadini di Turbigo e Vanzaghello, grazie all’intensificazione dei pattugliamenti serali disposta dal Comando Unico di Polizia Locale dei due Comuni. Con l’avvicinarsi delle festività natalizie le amministrazioni comunali hanno scelto di rafforzare il presidio del territorio. L’obiettivo: prevenire episodi di microcriminalità, garantire maggiore tranquillità ai residenti e tutelare le attività commerciali e produttive, particolarmente esposte in queste settimane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

