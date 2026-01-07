L’Amiata, spesso ritratto in cartoline, presenta un clima particolare. Durante l’inversione termica, le temperature più fredde si concentrano in quota, con i fiocchi di neve che scendono più tardi rispetto alle zone collinari della Val d’Orcia e della Val di Chiana. In queste aree, la neve arriva già a mezzogiorno, mentre sulla vetta dell’Amiata le temperature raramente superano lo zero, creando un paesaggio caratterizzato da differenti dinamiche climatiche.

Sull’Amiata e nei paesi della zona, freddo e neve arrivano verso mezzogiorno. Mentre nelle zone collinari della Val d’Orcia, Val di Chiana nevicava, nei paesi della montagna le temperature - fin sulla vetta - non superavano gli zero gradi. Poi è repentinamente cambiato il vento e la pioggia si è, in un baleno, trasformata in neve. E che neve! Sulla vetta, anche ieri piena di appassionanti dello sci, è iniziata una precipitazione di forte intensità che, in questo inverno, non si era ancora vista. A causare il repentino cambiamento climatico è stata una escursione termica che porta caldo in alto e freddo in basso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Amiata da cartolina. Inversione termica e sulla vetta i fiocchi scendono più tardi

