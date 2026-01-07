Alza il gomito tira calci e pugni alle auto in sosta

Lo scorso 5 gennaio, a Trento Sud, un uomo in stato di ebbrezza ha danneggiato diverse auto parcheggiate, creando scompiglio tra i residenti. La situazione ha richiesto l’intervento dei carabinieri per fermare il vandalo e mettere fine alla sua condotta distruttiva. Un episodio che ha evidenziato le conseguenze dell’abuso di alcol e l’importanza della presenza delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica.

È stato un lunedì sera caotico quello dello scorso 5 gennaio per gli abitanti di Trento Sud che hanno richiesto l’intervento dei carabinieri per fermare un vandalo che, in preda all’alcol, ha danneggiato diverse automobili in sosta della zona.La vicendaIl fatto è avvenuto nei pressi di via. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

