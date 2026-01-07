Allegri | Nel calcio non esiste un metodo unico per vincere
Massimiliano Allegri, in occasione della conferenza a Milanello, riflette sul proprio approccio al calcio, sottolineando come non esista un metodo universale per ottenere la vittoria. Con un focus diretto e senza fronzoli, l’allenatore affronta le sfide imminenti contro Genoa e Fiorentina, ritenendo fondamentale mantenere l’essenziale e adattarsi alle molteplici variabili del gioco.
A Milanello Massimiliano Allegri affronta il tema più dibattuto: il suo calcio. E lo fa senza slogan, riportando tutto all’essenziale, alla vigilia del doppio impegno contro Genoa e Fiorentina. Sui presunti pregiudizi: “Non lo so. Quando ho iniziato ho cercato di imparare e copiare dai più bravi, quelli che hanno vinto. Ho capito che nel calcio non c’è un metodo unico per vincere, altrimenti lo userebbero tutti.” Allegri va dritto al punto: “Ci sono giocatori con caratteristiche diverse e bisogna metterli nelle condizioni di far bene in modo semplice. Poi ci sono tante componenti. Come si fa l’allenatore? Non lo so, è inspiegabile. 🔗 Leggi su Milanzone.it
