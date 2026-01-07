Allegri | Non mi vergogno di segnare al primo tiro Non c’è un metodo unico per essere vincenti altrimenti lo adotterebbero tutti
Max Allegri, tecnico del Milan, ha commentato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Genoa, sottolineando che non prova imbarazzo nel segnare al primo tiro e che non esiste un metodo universale per ottenere la vittoria, poiché ogni squadra e situazione richiede approcci diversi.
Max Allegri, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa. La conferenza di Allegri. Milan-Genoa è la sua 200esima partita sulla panchina del Milan e la prima da tedoforo olimpico verso Milano-Cortina: « Il passato serve per migliorare il futuro. Contento di essere un tedoforo, sarà un’emozione e un’esperienza meravigliosa. Ringrazio il Coni per questo. Il Genoa segna sempre da diverse giornate e anche molto. Colombo davanti sta facendo bene e sono contento perché è un ragazzo straordinario. Con i risultati di ieri la quota Champions si è alzata a 74 punti, bisogna vincere ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
