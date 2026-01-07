Allegri La quota Champions si è alzata a 74 punti
Allegri ha commentato l'attuale situazione della Juventus, sottolineando che la quota per qualificarsi in Champions League si è alzata a 74 punti. Per lo scudetto, invece, si stimano necessari tra 86 e 88 punti. L'allenatore si concentra sul duello tra le prime posizioni, mantenendo come obiettivo primario l'accesso alla Champions, con l'attenzione rivolta alla classifica e alle sfide rimanenti.
"Per lo scudetto ne servono invece 86-88. Io? Sono quello che guarda il duello." MILANO - L'obiettivo resta entrare fra le prime 4, punto. Massimiliano Allegri resta al suo posto anche se c'è chi vuole tirarlo dentro la lotta scudetto. "Io, Conte e Chivu come "Il buono, il brutto e il cattivo"? In. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Allegri "Scudetto? L'obiettivo resta la quota champions a 74 punti"
Leggi anche: Allegri: «Se questo Milan è simile alla mia Juve? Rispondo così. Ecco qual è la quota punti per qualificarsi in Champions»
Milan, Allegri: "Quota scudetto a 86/88 e per la Champions 74 punti" - 88 a seconda di come si chiuderà il girone di andata e i risultati di ieri hanno fatto sì che si è alzata la quota Champions a 74 punti": il tecnico del Milan Massimiliano ... rainews.it
MILAN - Allegri: "La quota scudetto è 86-88 punti e per la Champions 74, dobbiamo pensare a noi stessi e a entrare nelle prime quattro" - Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa: "La quota scudetto è 86- napolimagazine.com
Allegri “La quota Champions si è alzata a 74 punti” - Massimiliano Allegri resta al suo posto anche se c’è chi vuole tirarlo dentro la lotta scudetto. msn.com
Allegri: Quota Champions a 74 punti, quella Scudetto a 86-88
. @acmilan, Allegri in conferenza stampa: "Leao deve pensare a far gol. Quota scudetto Secondo me sarà tra gli 86 e gli 88 punti" x.com
Milan, Allegri punge Leao: “A sinistra si addormenta”. E sulla quota scudetto… - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.