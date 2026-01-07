Allegri La quota Champions si è alzata a 74 punti

Da ilgiornaleditalia.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Allegri ha commentato l'attuale situazione della Juventus, sottolineando che la quota per qualificarsi in Champions League si è alzata a 74 punti. Per lo scudetto, invece, si stimano necessari tra 86 e 88 punti. L'allenatore si concentra sul duello tra le prime posizioni, mantenendo come obiettivo primario l'accesso alla Champions, con l'attenzione rivolta alla classifica e alle sfide rimanenti.

"Per lo scudetto ne servono invece 86-88. Io? Sono quello che guarda il duello." MILANO - L'obiettivo resta entrare fra le prime 4, punto. Massimiliano Allegri resta al suo posto anche se c'è chi vuole tirarlo dentro la lotta scudetto. "Io, Conte e Chivu come "Il buono, il brutto e il cattivo"? In. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

allegri la quota champions si 232 alzata a 74 punti

© Ilgiornaleditalia.it - Allegri "La quota Champions si è alzata a 74 punti"

Leggi anche: Allegri "Scudetto? L'obiettivo resta la quota champions a 74 punti"

Leggi anche: Allegri: «Se questo Milan è simile alla mia Juve? Rispondo così. Ecco qual è la quota punti per qualificarsi in Champions»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

allegri quota champions 232Milan, Allegri: "Quota scudetto a 86/88 e per la Champions 74 punti" - 88 a seconda di come si chiuderà il girone di andata e i risultati di ieri hanno fatto sì che si &#232; alzata la quota Champions a 74 punti": il tecnico del Milan Massimiliano ... rainews.it

allegri quota champions 232MILAN - Allegri: "La quota scudetto &#232; 86-88 punti e per la Champions 74, dobbiamo pensare a noi stessi e a entrare nelle prime quattro" - Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa: "La quota scudetto è 86- napolimagazine.com

allegri quota champions 232Allegri “La quota Champions si &#232; alzata a 74 punti” - Massimiliano Allegri resta al suo posto anche se c’è chi vuole tirarlo dentro la lotta scudetto. msn.com

Allegri: Quota Champions a 74 punti, quella Scudetto a 86-88

Video Allegri: Quota Champions a 74 punti, quella Scudetto a 86-88

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.