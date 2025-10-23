Allegri Scudetto? L' obiettivo resta la quota champions a 74 punti

Ilgiornaleditalia.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Siamo solo all'inizio, dobbiamo arrivare a marzo nelle condizioni ottimali per entrare nelle prime 4" CARNAGO (VARESE) - "Vincere non è mai facile, farlo domani sarebbe importante perchè faremmo un altro passo per avvicinarci piano piano a quella quota che ci garantirebbe l'accesso in Champions, e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

allegri scudetto l obiettivo resta la quota champions a 74 punti

© Ilgiornaleditalia.it - Allegri "Scudetto? L'obiettivo resta la quota champions a 74 punti"

Leggi anche questi approfondimenti

allegri scudetto obiettivo restaAllegri “Scudetto? L’obiettivo resta la quota champions a 74 punti” - "Vincere non è mai facile, farlo domani sarebbe importante perchè faremmo un altro passo per avvicinarci piano piano a que ... Scrive italpress.com

allegri scudetto obiettivo restaAllegri: "Scudetto, serve non prendere più di 25 goal. Il ruolo di Leao. Milan-Como meglio in Italia" - Massimiliano Allegri, allenatore del Milan capolista della Serie A, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Pisa, valevole per l'ottava giornata del massimo campionato. Segnala msn.com

allegri scudetto obiettivo restaAllegri: «Il rigore contro la Fiorentina? Oggi per gli arbitri è molto difficile giudicare, il gioco è più veloce» - Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Pisa. Scrive ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Allegri Scudetto Obiettivo Resta