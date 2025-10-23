Allegri Scudetto? L' obiettivo resta la quota champions a 74 punti

"Siamo solo all'inizio, dobbiamo arrivare a marzo nelle condizioni ottimali per entrare nelle prime 4" CARNAGO (VARESE) - "Vincere non è mai facile, farlo domani sarebbe importante perchè faremmo un altro passo per avvicinarci piano piano a quella quota che ci garantirebbe l'accesso in Champions, e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Allegri "Scudetto? L'obiettivo resta la quota champions a 74 punti"

