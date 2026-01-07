Alfonso Signorini ha respinto le accuse di violenza sessuale davanti al pm

Alfonso Signorini è stato ascoltato oggi dal pubblico ministero in relazione alla denuncia di Antonio Medugno, respingendo tutte le accuse di violenza sessuale. L'interrogatorio si è svolto senza ulteriori sviluppi, e l'inchiesta prosegue per chiarire i fatti.

Oggi Alfonso Signorini è stato ascoltato dal pm dopo la denuncia mossa da Antonio Medugno, respingendo ogni accusa.

Signorini davanti ai pm, 'da me nessuna violenza né estorsione' - Ha respinto le accuse di violenza sessuale ed estorsione, contenute nella denuncia dell'ex concorrente del Grande

Alfonso Signorini in Procura a Milano, il giornalista si difende: «Non ho commesso nessuna violenza». Il colloquio durato 3 ore, cosa ha detto - Alfonso Signorini è stato sentito, per circa tre ore, in procura a Milano per difendersi dalle accuse che lo vedono indagato

Perché Alfonso Signorini ha deciso di autosospendersi da Mediaset Parla il suo legale: https://fanpa.ge/3KS96 - facebook.com facebook

Alfonso #Signorini resta al timone di Chi: “Rimane il direttore editoriale" x.com

