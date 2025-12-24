L’ex GF Antonio Medugno denuncia Alfonso Signorini Le accuse | violenza sessuale ed estorsione

Milano, 24 dicembre 2025 – L'aveva annunciato. E lo stesso aveva fatto Fabrizio Corona nella sua deposizione di ieri, martedì 23 dicembre, al palazzo di giustizia di Milano. E oggi, vigilia di Natale, l’atto formale è arrivato, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa. La scelta. Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello, ha depositato oggi, in serata, una denunciaquerela nei confronti del giornalista conduttore tv Alfonso Signorini. Assistito dagli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella, l'ex partecipante al primo reality mai sbarcato in Italia nella denuncia chiede di procedere, in via principale, per violenza sessuale ed estorsione, con espressa richiesta alla Procura della Repubblica di valutare l'eventuale sussistenza di ulteriori reati e la possibile individuazione di ulteriori responsabili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

