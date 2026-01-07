Alejandra Díaz | Siamo un bottino di guerra e un monito per il mondo

Alejandra Díaz sottolinea l’esistenza di un’opposizione significativa in Venezuela, che si distingue sia dall’estrema destra di María Corina Machado sia dal governo sempre più autoritario di Nicolás Maduro. Questa realtà rappresenta una voce alternativa nel panorama politico venezuelano, evidenziando la complessità e le tensioni del paese. Un elemento importante per comprendere le dinamiche politiche e sociali di Venezuela e le sfide che affronta.

