Siamo tornati alla Guerra Fredda La corsa all’atomica spaventa il mondo | i numeri sono terrificanti

Lo spettro del riarmo nucleare torna ad affacciarsi nelle relazioni internazionali, sospinto da annunci politici, rilanci militari e da cifre che restano, nonostante le riduzioni, terrificanti. Oggi gli arsenali nucleari globali non sono più quelli della Guerra Fredda nella forma, ma la loro capacità distruttiva rimane in grado di annientare la vita sul pianeta. La dinamica tra Stati Uniti e Russia, con la Cina che accelera, rimette al centro del dibattito la fragilità della deterrenza e la pressione sul sistema di controllo degli armamenti. Secondo i dati presenti nell’articolo, gli Stati Uniti contano oggi 5. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Siamo tornati alla Guerra Fredda”. La corsa all’atomica spaventa il mondo: i numeri sono terrificanti

