Firenze al Museo Galileo un viaggio nella storia della scienza
Firenze, 18 novembre 2025 – In viaggio nella storia della scienza moderna, attraverso le pagine che raccontano del suo padre fondatore, Galileo Galilei, e del Museo che oggi porta il suo nome, a 100 anni dalla fondazione: inizia al Museo Galileo il ciclo di incontri con gli autori con quattro presentazioni di libri presso la Biblioteca del Museo fiorentino (piazza dei Giudici 1), organizzate in collaborazione con la Siss - Società Italiana di Storia della Scienza. Al via gli appuntamenti giovedì 27 novembre alle 17:30 con Massimo Bucciantini e il suo Alla conquista di Galileo. Da Napoleone a Giovanni Paolo II, storia di una contesa (Laterza). 🔗 Leggi su Lanazione.it
