Aggressione nella casa circondariale di Avellino Bellizzi | poliziotta penitenziaria ferita da detenuto

Nella casa circondariale di Avellino Bellizzi si è verificata un'aggressione, durante la quale una poliziotta penitenziaria è stata ferita da un detenuto. La notizia è stata comunicata da Troise Raffaele, Responsabile Segreteria Gau Uilpa Polizia Penitenziaria Avellino Bellizzi. L’episodio sottolinea l'importanza di garantire la sicurezza nelle strutture penitenziarie e di monitorare attentamente le condizioni di lavoro del personale.

A darne notizia Troise Raffaele, Responsabile Segreteria Gau Uilpa Polizia Penitenziaria Avellino Bellizzi.Anno nuovo, stessi problemi nella C.C. di Avellino Bellizzi. Sembrerebbe che nella mattinata odierna si sia consumata un'ennesima aggressione a danno della Polizia Penitenziaria.

Nuova aggressione nel carcere di Avellino: detenuto finisce in ospedale - Nel tardo pomeriggio di domenica 21 dicembre, un detenuto di nazionalità tunisina è stato aggredito da uno o più reclusi ... corriereirpinia.it

Pestato a sangue in carcere, detenuto tunisino in ospedale - La vittima è un detenuto tunisino ristretto nella sezione protetti del carcere di Avellino. msn.com

