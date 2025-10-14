Queerida Halloween Party | l' aperitivo Lgbt+

Un spaventoso Halloween Party vi aspetta venerdì 31 ottobre al White Cafè in via Genova 21a, Trieste, dalle 21 alle 2! Entrata libera. Si tratta di un evento organizzato da Arcigay Trieste ODV con dj set di Signorina B e fotografie di Elisabetta Cancelli. Speciale Halloween shot gratuito alle. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Scopri altri approfondimenti

ULTIMI POSTI ••• HALLOWEEN A PARIGI & DISNEYLAND CON BUS ROJAS! & DUBAI A DICEMBRE ? ? PRENOTAZIONI APERTE! Scrivici in DM o vieni in agenzia! WhatsApp: 3287711922 Click here: https://wa.me/3932877119 - facebook.com Vai su Facebook

"Halloween party" al Decanter: aperitivo a tema, musica live e dj set - Il Decanter festeggia con un aperitivo buffet, un tributo ai Negramaro e djset: una serata spaventosamente divertente e un apericena da brivido alle Officine Baronali con "Halloween Night", in ... balarm.it scrive

Halloween Party in via Cesarea: aperitivo horror e show - Un evento organizzato dai locali della via (aperitivo Horror Parade) con la partecipazione del gruppo ... Scrive mentelocale.it

Halloween, allarme per party e aperitivi clandestini: quest'anno la festa fa paura - Pacchetti cene e pernotto in albergo per festeggiare anche quando cala il buio. Da ilmessaggero.it