Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia le pagelle del 6 gennaio | De Martino chiama De Filippi 9 il gruppo STEP trascina 8,5

L’Epifania apre la stagione delle tradizioni televisive con la puntata di Affari Tuoi dedicata alla Lotteria Italia. In questa edizione, il programma si distingue per l’approfondimento delle performance dei concorrenti e l’atmosfera familiare, con Stefano De Martino sempre più coinvolto nel ruolo. Tra i momenti più significativi, le pagelle del 6 gennaio evidenziano l’armonia tra i partecipanti e il contributo del gruppo STEP, offrendo un quadro chiaro e sobrio dell’appuntamento.

L'Epifania arriva puntuale anche in casa Rai e, come da tradizione, la Befana porta con sé doni, dolciumi, carbone in tutte le fattezze ma soprattutto milioni di euro, in una puntata di Affari Tuoi ben confezionata, familiare e con uno Stefano De Martino sempre più consapevole del proprio ruolo. Lo Speciale Lotteria Italia del 6 gennaio non stravolge il format, non lo reinventa e non ne sente il bisogno: preferisce infatti affidarsi a una conduzione rodata, a una squadra di ospiti ormai "di casa" e al meccanismo dell'estrazione finale che si libera dalla suspence tipica di questi momenti per trasformarsi in una festa.

