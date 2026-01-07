a testa alta tutti i personaggi

A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna è una serie in tre puntate con Sabrina Ferilli, in onda da mercoledì 7 gennaio 2026 su Canale 5. La narrazione presenta un cast variegato di personaggi che contribuiscono a raccontare una storia intensa e coinvolgente, affrontando temi di attualità e resilienza. La serie si propone come un ritratto autentico delle sfide quotidiane, offrendo uno sguardo sincero e rispettoso sulle vicende dei protagonisti.

© US Mediaset Sono diversi i volti che compongono il cast di A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna, la nuova serie in tre puntate, con protagonista Sabrina Ferilli, in onda da stasera, mercoledì 7 gennaio 2026, in prima serata su Canale 5. Insieme all’attrice fanno parte del cast anche Fabrizio Ferracane, Gioia Spaziani, Raniero Monaco Di Lapio e i giovani Francesco Petit e Lucia Balordi. Conosciamo dunque meglio tutti i personaggi del racconto. Sabrina Ferilli è Virginia Terzi. © US Mediaset Preside carismatica e temuta quanto amata, Virginia guida il Liceo Petranio con fermezza, passione e una visione educativa profonda: formare teste pensanti, non solo distribuire voti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

