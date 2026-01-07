A testa alta – Il coraggio di una donna | il cast attori e personaggi della serie di Canale 5

A testa alta – Il coraggio di una donna è una serie televisiva di Canale 5 con Sabrina Ferilli. In onda a partire dal 7 gennaio 2026, per tre puntate, la serie racconta storie di forza e determinazione femminile. Ecco il cast, tra attori e personaggi, che contribuisce a dare vita a questa narrazione intensa e significativa.

A testa alta – Il coraggio di una donna è la serie con protagonista Sabrina Ferilli in onda in prima visione questa sera, 7 gennaio 2026, per tre puntate. Diretta da Giacomo Martelli, la fiction conta su un cast che include, tra gli altri, Francesco Petit, Raniero Monaco Di Lapio, Fabrizio Ferracane, Gioia Spaziani, Maria Chiara Augenti, e Ninni Bruschetta. La serie, prodotta da Marco Belardi per Banijay Studios Italy, è una coproduzione RTI – Banijay Studios Italy, scritta da Mizio Curcio, Andrea Nobile, Nicoletta Senzacqua e Paolo Marchesini.

A testa alta - Il coraggio di una donna, torna Sabrina Ferilli: anticipazioni, quante puntate e cosa aspettarci - Sabrina Ferilli torna protagonista in prima serata: una storia di caduta, coraggio e rinascita. libero.it

A Testa Alta – Il coraggio di una donna: trama e quando in tv - Il coraggio di una donna, la nuova serie con Sabrina Ferilli: trama, cast e quando in tv della fiction Mediaset ... superguidatv.it

