Sabrina Ferilli interpreta la preside Virginia Terzi, amata dagli studenti e rispettata dai colleghi, che tuttavia viene filmata mentre fa l'amore in auto con un uomo e il video viene diffuso online. Lei decine di non piegarsi e di andare avanti "a testa alta" Mercoledì 7 gennaio 2026 debutta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - 'A testa alta', anticipazioni e trama della prima puntata: scoppia lo scandalo per il video hot della preside Virginia Terzi diffuso online senza consenso

Leggi anche: 'A testa alta', anticipazioni e trama della prima puntata: scoppia lo scandalo per il video hot della preside Virginia Terzi diffuso online senza consenso

Leggi anche: 'A testa alta', anticipazioni e trama della prima puntata: scoppia lo scandalo per il video hot della preside Virginia Terzi diffuso online senza consenso

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

A testa alta: trama, cast, quante puntate sono, location; A testa alta - Il coraggio di una donna, torna Sabrina Ferilli: anticipazioni, quante puntate e cosa aspettarci; A testa alta: la trama del terzo e del quarto episodio; 'A Testa Alta', la nuova fiction su Canale 5 con Sabrina Ferilli: il cast, la trama e le anticipazioni.

A testa alta, anticipazioni seconda puntata del 14 gennaio: Marco rischia la vita, una donna medita vendetta - Il coraggio di una donna in onda mercoledì 14 gennaio alle ore 21:50 su Canale5 ... fanpage.it