Sabrina Ferilli interpreta la preside Virginia Terzi, amata dagli studenti e rispettata dai colleghi, che tuttavia viene filmata mentre fa l'amore in auto con un uomo e il video viene diffuso online. Lei decine di non piegarsi e di andare avanti "a testa alta" Mercoledì 7 gennaio 2026 debutta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - 'A testa alta', anticipazioni e trama della prima puntata: scoppia lo scandalo per il video hot della preside Virginia Terzi diffuso online senza consenso

Leggi anche: Sabrina Ferilli preside carismatica vittima di revenge porn per un video intimo diffuso illegalmente: trama e curiosità di “A testa alta”

Leggi anche: A testa alta – Il coraggio di una donna: le anticipazioni della prima puntata

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

'A Testa Alta', la nuova fiction su Canale 5 con Sabrina Ferilli: il cast, la trama e le anticipazioni; A testa alta - Il coraggio di una donna, torna Sabrina Ferilli: anticipazioni, quante puntate e cosa aspettarci; A testa alta - Il coraggio di una donna, la serie da stasera in tv: trama, cast, quante puntate sono; Sabrina Ferilli torna in tv in “A testa alta”: no, lei non farà la vittima….

Su Canale 5 Sabrina Ferilli vittima di revenge porn: di cosa parla la nuova serie “A testa alta – Il coraggio di una donna”, trama e anticipazioni - Sabrina Ferilli debutta su Canale 5 con la nuova serie tv intitolata “A testa alta, il coraggio di una donna”. alfemminile.com