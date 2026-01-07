A Napoli ci sono ancora batterie di fuochi d'artificio di Capodanno abbandonate per strada

A pochi giorni dai festeggiamenti di Capodanno, a Napoli si segnalano ancora batterie di fuochi d'artificio abbandonate nelle strade, soprattutto nell'area orientale e nelle zone vicino alla stazione. La presenza di residui di fuochi può rappresentare un rischio per cittadini e turisti. È importante segnalare e intervenire per garantire la sicurezza pubblica e il rispetto dell'ambiente urbano.

Ad una settimana dai festeggiamenti, batterie di fuochi ancora abbandonate in strada a Napoli, in particolare nell'area orientale e a ridosso della stazione.

